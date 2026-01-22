Джей Ді Венс вчетверте стане батьком

Уша Венс стала першою другою леді в історії США, яка вагітна під час перебування в офісі.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс та його дружина Уша Венс оголосили, що чекають на четверту дитину, яка має народитися в липні 2026 року. Ця новина робить Ушу першою другою леді в історії США, яка вагітна під час перебування в офісі, пише Business Insider.

Пара познайомилася під час навчання в Юридичній школі Єлю, де розпочалася їхня романтична історія, а потім одружилася в 2014 році на церемонії, що поєднувала християнські та індуїстські традиції.

Уша, юристка з престижними стажуваннями, включно з роботою в юридичній клініці в Єлю та у Верховному суді США, фактично поставила карʼєру на паузу після того, як її чоловіка обрали віцепрезидентом.

Хоча спочатку вона не прагнула вступати в політику, Уша активно підтримувала Венса під час його політичної діяльності – від зйомок у передвиборних рекламних роликах до виступів на з’їздах.

Пара має трьох дітей: Евана, Вівека та Мірабель, і тепер вони разом готуються до поповнення сім’ї.

Незважаючи на їхню помітну роль у політичному житті, стосунки Венса та Уши також привертали увагу суспільства через різницю у походженні (Уша – донька іммігрантів з Індії) та міжконфесійну сімейну динаміку.

Особисте життя Венса - останні новини

Новина про поповнення в сімʼї Венса зʼявилася на тлі чуток про те, що він нібито закрутив роман з іншою жінкою. Нещодавно американські соцмережі вибухнули обговоренням після того, як на публічному заході Turning Point USA в Університеті Міссісіпі віце-президент США Джей Ді Венс тепло обійняв Еріку Кірк, вдову застреленого консервативного активіста Чарлі Кірка.

У своїй промові Еріка назвала Венса "своїм хорошим другом" і навіть порівняла його з покійним чоловіком.

