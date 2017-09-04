У Дніпрі автомобіль врізався у дерево, постраждалих довелось вирізати із понівеченої автівки

У Дніпрі автомобіль врізався у дерево. У результаті інциденту, постраждалих людей із понівеченої автівки довелось звільняти рятувальникам. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Пригода сталася вранці на Криворізькому шосе: автомобіль ВАЗ 2103 зіткнувся із деревом. Водій не впорався з керуванням.

«В ДТП постраждало чотири людини. Їх довелося визволяти з понівеченої автівки за допомогою пневматичних ножиць», - йдеться у повідомленні.

Врятованих із травмами та переломами кінцівок направлено до подальшої госпіталізації.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої зіткнулися три автомобілі. Як було встановлено, аварія сталася на території Старого мосту, де зіткнулися автомобілі марок Lanos, Skoda і Mercedes. Як повідомляють очевидці, аварія сталася на території Старого мосту, де в результаті зіткнення утворився затор.