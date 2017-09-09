Біля берегів окупованого Криму підірвали бомбу вагою у тонну (фото, відео)

У Феодосії рятувальники знешкодили німецьку авіаційну донну міну, яку знайшли у воді на відстані приблизно 400 метрів від берега. Про це повідомила прес-служба управління МНС по окупованому Криму.

Авіаційна донна міна вагою 1000 кг була виявлена в акваторії Чорного моря в районі Феодосії.

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"Фахівці-піротехніки ідентифікували німецьку авіаційну донну міну часів Великої Вітчизняної війни німецького виробництва вагою 1000 кг (маркування LMB-1000), яка перебувала в морі на глибині 13 м і за 400 м від берега", - йдеться у повідомленні.

Враховуючи сприятливі погодні умови та технічні характеристики боєприпасу, було прийнято рішення провести операцію зі знищення авіаційної міни у воді.

Раніше у Харківській області на березі водосховища відпочивальники знайшли німецьку авіабомбу ФАБ-50.