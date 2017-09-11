На Житомирщині затримали підозрюваного у резонансному вбивстві молодої жінки у полі

На Житомирщині наприкінці минулого тижня затримано підозрюваного у резонансному вбивстві у полі молодої жінки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Житомирській області В’ячеслав Печененко.

За його словами, минулої п'ятниці правоохоронці затримали чоловіка, який з необережності уночі 17 серпня застрелив у полі в Радомишльському районі 33-річну жінку.

За словами Печененка, вже відомо, що вбивство сталося з необережності.

“ Встановлено, що один з трьох браконьєрів випадково вистрелив у жінку та вбив її. Чоловік і жінка крали картоплю у полі, однак, помітивши незнайомців, присіли, щоб сховатися. Оскільки відбувалося це уночі і було дуже погано видно, браконьєри, що полювали на звірів, прийняли людей за тварин і один з них влучив у жінку”,- повідомив подробиці Печененко.

Наразі підозрюваного у вбивстві затримано. Йому загрожує відповідальність за вбивство з необережності.

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Як повідомляв УНІАН, уночі 17 серпня на околиці села Красносілка Радомишльського району Житомирської області невідомі застрелили у полі 33-річну жительку міста Малина. Тоді ж правоохоронці розпочали розслідування за фактом умисного вбивства, у рамках якого з’ясовували усі обставини та причетних осіб. Вже тоді було відомо, що

уночі подружжя знаходилось на полі. У цей час на автодорозі, що проходить поруч, зупинився автомобіль, з якого вийшли двоє невідомих. За кілька хвилин пролунав постріл. Після цього приїжджі наблизились до подружжя і, побачивши чоловіка та жінку, з вигуком «Це люди!», одразу ж кинулися до автівки і зникли з місця події.

За кілька хвилин, звернувшись до дружини, чоловік побачив, що її поранено в голову, а невдовзі жінка померла на місці.