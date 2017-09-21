У Києві сталася моторошна смертельна ДТП: фура розчавила жінку (фото, відео)

У Солом'янському районі Києва сталася жахлива ДТП, в результаті якої загинула жінка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

"Жахлива ДТП у Києві: фура "Укрпошти" на смерть розчавила жінку. Без нижньої частини тіла жила ще 20 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПоліцейський-хабарник потрапив у ДТП, тікаючи від слідчих (фото, відео)

Зазначається, що вона отримала важкі травми, жінка залишалася при свідомості ще 20 хвилин, але померла на місці події. Наразі на місці ДТП працює поліція.

УВАГА! Відео містить кадри, які шокують! Не рекомендується до перегляду людям зі слабкою психікою і вагітним!

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня на київському проспекті Бажана сталася аварія, внаслідок якої водій дивом залишився живим.