Мерія Вінниці виступила із заявою у зв'язку з пожежею в Калинівці

Територія міста Вінниця не підпадає в зону ураження боєприпасів на складах міста Калинівка, де сьогодні ввечері виникла пожежа.

Про це мерія написала в Facebook.

"У місті Калинівка на складах озброєння та боєприпасів виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Доводимо до вашого відома, що територія міста Вінниця в зону ураження наявних на зазначених складах боєприпасів не підпадає. Прохання зберігати спокій та займатися повсякденною діяльністю. Ситуація знаходиться під контролем обласної та міської влади", - йдеться в повідомленні.