Мерія Вінниці виступила із заявою у зв'язку з пожежею в Калинівці
00:40, 27 вересня 2017Інциденти
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Ситуація знаходиться під контролем обласної і міської влади, зазначили в мерії.
@nikitanegelev
Територія міста Вінниця не підпадає в зону ураження боєприпасів на складах міста Калинівка, де сьогодні ввечері виникла пожежа.
Про це мерія написала в Facebook.
"У місті Калинівка на складах озброєння та боєприпасів виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Доводимо до вашого відома, що територія міста Вінниця в зону ураження наявних на зазначених складах боєприпасів не підпадає. Прохання зберігати спокій та займатися повсякденною діяльністю. Ситуація знаходиться під контролем обласної та міської влади", - йдеться в повідомленні.
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