Вибухи боєприпасів у Калинівці майже припинилися, але тління ще триває

Якщо вибухи на складах з боєприпасами в Калинівці Вінницької області припиняться, то до кінця цієї доби буде завершено локалізацію пожежі.

Про це повідомив керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Разом з тим, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що на складах ще триває тління боєприпасів, вибухи практично припинились.

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"Загалом, ситуація під контролем: триває повітряна розвідка з метою подальшого застосування літаків для локалізації осередків займань, піротехніки починають розміновувати 5-кілометрову зону, люди повертаються в дальні села", - написав Гройсман на сторінці в Facebook.

Також керівник уряду зазначив, що "в місця збору допомоги вінничани привезли велику кількість їжі, засобів гігієни, ковдр та безлічі інших, таких необхідних евакуйованим людям речей".

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області. Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, дві людини травмовано. Вибухи на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.