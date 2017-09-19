В Дніпрі троє чоловіків з ножем напали на пішохода (фото)

В Дніпрі троє невідомих з ножем напали на пішохода. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпра в Facebook.

"19 вересня, близько 3-ї години ночі, спецлінії 102 зателефонував чоловік і повідомив, що на проспекті Миру на нього напали 3 невідомих з ножем, побили та відібрали сумку з грошима, банківськими картками та зарядним пристроєм для телефону", - йдеться у повідомленні.

Після цього охоронці порядку стали оглядати прилеглу територію. Незабаром вони побачили у дворі, розташованої поруч школи, 3 невідомих, схожих за прикметами на ймовірних нападників. Ті, помітивши поліцейських, стали тікати.

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Двох чоловіків патрульні наздогнали. Заявник упізнав своїх кривдників, у одного із затриманих виявили предмет, схожий на мисливський ніж.

Раніше під час збройного нападу в Дніпрі бандита знешкодила жертва.