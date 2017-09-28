Невдале самогубство: у Миколаєві чоловік прострелив собі голову, але вижив

В центрі Миколаєва біля «Вічного вогню» 32-річний чоловік намагався покінчити життя самогубством, здійснивши постріл в голову із зареєстрованої травматичної зброї, наразі чоловік госпіталізований у важкому стані.

Читайте такожМолодий хлопець пояснив, чому хотів стрибнути з Мосту закоханих

Як повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, подія сталася 27 вересня о 21:36.

«Попередньо відомо, що чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння», - повідомили в поліції.

Пістолет вилучено та направлено на експертизу. Дані про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці з’ясовуються обставини, за яких сталася подія.

Як повідомляв УНІАН, київські поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка, тіло якого із вогнепальним пораненням знайшли у закритому зсередини приміщенні художньої галереї.