Вибухи на арсеналі під Калинівкою: місцевим мешканцям дозволили повертатись додому

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про завершення очищення від вибухонебезпечних предметів території навколо військового складу поблизу Калинівки. Про це глава українського уряду повідомив у соціальній мережі Facebook.

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"Надважлива новина з Калинівки. О 15:00 завершено очистку від вибухонебезпечних предметів населених пунктів поблизу арсеналу, з яких проводилася евакуація місцевих мешканців. Люди можуть повертатись!", - повідомив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, пожежа та вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. За попередніми даними, постраждало двоє осіб.

За даними ДСНС, наразі ситуація нормалізована, відбуваються поодинокі вибухи, які не становлять загрози для місцевого населення.

Інформацію про пожежу та вибухи на військовому складі у Калинівці подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.113 Кримінального кодексу (диверсія).

Сьогодні головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що, за даними слідства, у день вибухів на складі боєприпасів в Калинівці на території Вінницької області не було диверсійних груп та безпілотних літальних апаратів.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що за ситуацію на арсеналі в Калинівці мають відповідати найвищі посадовці, включно з керівництвом Генштабу ЗСУ.