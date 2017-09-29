Уламки військового літака під Хмельницьким розлетілись на понад 1 км, не відкидають зовнішні фактори
Військова прокуратура проводить розслідування на місці авіакатастрофи.
Уламки літака Л-39 та фрагменти тіл пілотів розлетілись на відстань у понад один кілометр від місця падіння машини.
Наразі рештки збирають та вивчають фахівці слідчо-оперативних служб на чолі з військовою прокуратурою Західного регіону, передає Depo.Хмельницький.
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За інформацією прокурорів, серед причин аварії не відкидають й зовнішні фактори.
Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження щодо авіакатастрофи на Хмельниччині за ст.416 Кримінального кодексу - порушення правил польотів або підготовки до них.
Як повідомляв УНІАН, на Хмельниччині неподалік села Берегелі Красилівського району внаслідок падіння учбово-військового літака Л-39 загинули двоє пілотів. Літак впав на кукурудзяне поле. За фактом падіння літака військова прокуратура відкрила кримінальне провадження.