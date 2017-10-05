Страта столичної корови Балашова: націоналісти кажуть, що це був "модний вирок"
Близько 30 молодих розгромили літній майданчик піл столичним офісом партії "5.10" Геннадія Балашова.
Керівник штабу партії "Національний корпус" Назарій Кравченко заявляє, що активісти цієї політсили розтрощили літній майданчик під офісом партії "5.10" Геннадія Балашова в Києві через "моду робити скандальні теги на культурних пам’ятках". Про це він сказав у коментарі "Українській правді".
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"Ми прийшли з приводу законопроекту по ОРДЛО. Зараз є вільний час – це раз. А друге – 5.10 взяло собі таку моду робити скандальні теги свого символу на культурних пам’ятках. Наприклад, це пам’ятник Шевченку, алея Шевченка на Хортиці. Тобто ми чітко підкреслили, що це може погано закінчитися, ми ж не намагалися покалічити Балачова чи розгромити офіс…", – розповів він.
"Ми просто намагалися таким чином показати, що такі методи політичної активності можуть бути губительні. Ми просто показали, що є моменти, які недопустимі", – заявив він.
Як повідомлялося 5 жовтня близько 30 молодиків розтрощили літній майданчикпід столичним офісом партії "5.10" Геннадія Балашова.
У четвер близько сотні активістів з прапорами "Свободи" та "Національного корпусу" пікетують будівлю Верховної Ради на знак протесту проти президентського законопроекту про продовженні дії закону щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.