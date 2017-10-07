У Києві жінка потрапила під потяг

У столиці, на станції приміських електропоїздів "Видубичі" під потяг потрапила жінка. Про це повідомляє "Еспрессо".

Відзначається, що жінку у важкому стані забрала карета швидкої допомоги.

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Зараз на місці події працюють експерти слідчо-оперативної групи, щоб встановити всі обставини інциденту.

Як повідомляв УНІАН, раніше під Харковом потяг збив чоловіка. В результаті НП рух поїздів зупинили на 36 хвилин.