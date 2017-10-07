У Києві жінка потрапила під потяг
14:54, 07 жовтня 2017Інциденти
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Зараз на місці події працюють експерти слідчо-оперативної групи, щоб встановити всі обставини інциденту.
Жінку у важкому стані забрала карета швидкої допомоги / Еспресо
У столиці, на станції приміських електропоїздів "Видубичі" під потяг потрапила жінка. Про це повідомляє "Еспрессо".
Відзначається, що жінку у важкому стані забрала карета швидкої допомоги.
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Зараз на місці події працюють експерти слідчо-оперативної групи, щоб встановити всі обставини інциденту.
Як повідомляв УНІАН, раніше під Харковом потяг збив чоловіка. В результаті НП рух поїздів зупинили на 36 хвилин.
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