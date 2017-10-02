Під Харковом потяг збив чоловіка

Вдень 1 жовтня в Харківській області вантажний поїзд, який рухався з Червоного Лиману в Куп'янськ-Вузловий, збив 35-річного чоловіка.

За офіційними даними, житель села Кругляковка переходив залізничну колію у недозволеному місці, передає Newsroom з посиланням на дані Харківської ОДА.

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Потерпілого у важкому стані доправили у Куп'янську міську лікарню №2, де він, не приходячи до тями, помер. За цим фактом зараз поліція проводить перевірку.

Унаслідок надзвичайної події рух поїздів у районі залізничного пікету №5 зупиняли на 36 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Харківській області внаслідок зіткнення пасажирського поїзда і вантажівки постраждали дві людини.