Хотів проскочити на червоний: у Києві посеред ночі зіткнулися чотири авто (фото)

У Києві на перетині проспекту Бандери та Оболонського проспекту сталася серйозна нічна ДТП з постраждалими. Зіткнулися 4 автомобілі - Subaru, Audi, Chevrolet і Mitsubishi, пише на своїй сторінці у Facebook dtp.kiev.ua.

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"Попередньо, водій Subaru рухався по проспекту Бандери в напрямку Троєщини і хотів проскочити на червоний. Audi, Chevrolet і Mitsubishi виїжджали на проспект в напрямку Троєщини з Оболонського проспекту", - йдеться в повідомленні.

В результаті сталося зіткнення, Subaru відкинуло на відбійник. Постраждала дівчина-пасажир Subaru.

"Водія "японця" підозрюють у вживанні алкоголю", - пише dtp.kiev.ua. На місці працюють швидка допомога і патрульна поліція.