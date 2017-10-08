У Рівненській області шестеро зловмисників напали на сім'ю фермера, але той прогнав їх

Поліція розшукує шестеро осіб, які здійснили напад на родину місцевого фермера у селі Карпилівка Рівненської області.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, 7 жовтня близько 2.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі скоїли напад на охоронця та родину місцевого фермера.

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Правоохоронці на місці події встановили, що шестеро невідомих осіб у балаклавах проникли на територію фермерського господарства. «У підсобному приміщенні нападники зв’язали пластмасовими хомутами 53-річного охоронця, у якого почали випитувати, хто є дома з мешканців та де лежать гроші. Не отримавши відповіді, зловмисники пішли до будинку. Розбивши віконне скло, потрапили всередину, де нанесли удар по голові невстановленим предметом 56-річній дружині власника господарства, вдарили в обличчя 36-річній доньці та зв’язали хомутом ноги 38-річному зятю», - йдеться у повідомленні.

59-річний господар на момент скоєння злочину перебував на другому поверсі. «Він узяв травматичний пістолет та вистрибнув з вікна на вулицю, чим налякав нападників, які, не довівши свій злочинний умисел до кінця, почали тікати», - зазначили в поліції. Господар почав переслідувати нападників, здійснивши кілька пострілів у їхній бік. Зловмисники зникли з місця події на авто, яке вони залишили за кілометр від будинку.

Фермеру, який внаслідок стрибка пошкодив зв’язки та має забій хребта, була надана медична допомога.

Відомості за фактом розбою, поєднаним із проникненням у житло, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєного злочину.