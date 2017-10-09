У поїзді "Москва-Кишинів" на кордоні виявили футболки із символікою СРСР та РФ (фото)
Власником прихованого товару виявився провідник цього поїзда, 28-річний громадянин Молдови.
Учора в пункті контролю для залізничного сполучення «Хутір-Михайлівський» прикордонники Сумського загону виявили заборонені товари народного споживання, які переміщувався через кордон з приховуванням від контролю.
Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.
Зазначається, що у ході перевірки поїзда сполученням «Москва-Кишинів» прикордонний наряд в мішку для білизни, який знаходився на третій полиці одного з пасажирських купе, виявив 19 футболок з символікою колишнього СРСР та РФ.
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Власником прихованого товару виявився провідник цього поїзда, 28-річний громадянин Молдови.
Наразі виявлені футболки вилучені встановленим порядком. На правопорушника складені відповідні адміністративні матеріали.