У Чернігові суд заарештував підозрюваного у нападі на працівника прокуратури

У Чернігові суд сьогодні обрав запобіжний захід місцевому жителю, який цього тижня скоїв напад на працівницю прокуратури Чернігівської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, Новозаводський районний суд Чернігова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Адвокат зловмисника просив про домашній арешт, проте суддя врахував тяжкість злочину та той факт, що підозрюваний не мав постійного місця реєстрації і проживав у дачному будинку.

Чоловік перебуватиме у Чернігівському СІЗО.

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Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня через приймальню громадян у прокуратуру Чернігівської області звернувся заявник, який під час прийому начальником відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів без пояснень причин своїх дій за допомогою сокири наніс жінці декілька ударів по голові, чим спричинив відкриту черепно-мозкову травму. Працівницю прокуратури госпіталізовано до лікувального закладу, де її прооперували. Підозрюваного затримано. Ним виявився 50-річний місцевий житель, який конфліктував з батьком і постійно скаржився до правоохоронних органів.

Відомості за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 348 Кримінального кодексу України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.