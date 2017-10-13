Навчання в аеропорту: в Одесі відпрацювали аварійну посадку літака (відео)

В аеропорту Одеси рятувальники долали умовний вогняний рубіж і тренувалися на старому Ту-134. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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За сценарієм командир літака повідомив, що під час посадки не вийшла передня стійка шасі. Рятувальники спробували пом'якшити приземлення, але при посадці з розгерметизованих паливних баків на смугу вилилися тонни авіапалива.