Навчання в аеропорту: в Одесі відпрацювали аварійну посадку літака (відео)
13:40, 13 жовтня 2017Інциденти
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За сценарієм командир літака повідомив про те, що під час посадки не вийшла передня стійка шасі.
В аеропорту Одеси рятувальники долали умовний вогняний рубіж і тренувалися на старому Ту-134. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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За сценарієм командир літака повідомив, що під час посадки не вийшла передня стійка шасі. Рятувальники спробували пом'якшити приземлення, але при посадці з розгерметизованих паливних баків на смугу вилилися тонни авіапалива.
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