У Львові чоловік за ніч назбирав чотири протоколи за нетверезе керування автомобілем (відео)
14:35, 24 січня 2017Інциденти
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У Львові патрульні склали чотири протоколи за ніч за нетверезе керування на одного водія.
Водій щоразу запевняв поліцейських, що більше за кермо не сяде / image.112
Про це розповідається в сюжеті ТСН.
П’яний чоловік разом із таким самим товаришем на Daewoo Lanos повертався з риболовлі і за кілька годин примудрився отримати чотири протоколи.
Водій щоразу запевняв працівників поліції, що більше за кермо не сяде і викличе тверезого водія.
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За ніч горе-кермувальник наїздив близько 40 тисяч гривень штрафу. Також патрульні вилучили у нього водійські права.
Четыре протокола за ночь за нетрезвое вождение во Львове составили патрульные на одного пьяницу
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