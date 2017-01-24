У Львові чоловік за ніч назбирав чотири протоколи за нетверезе керування автомобілем (відео)

Про це розповідається в сюжеті ТСН.

П’яний чоловік разом із таким самим товаришем на Daewoo Lanos повертався з риболовлі і за кілька годин примудрився отримати чотири протоколи.

Водій щоразу запевняв працівників поліції, що більше за кермо не сяде і викличе тверезого водія.

Читайте такожУ Києві елітний позашляховик наїхав на трьох дітей поблизу ліцею (фото)

За ніч горе-кермувальник наїздив близько 40 тисяч гривень штрафу. Також патрульні вилучили у нього водійські права.