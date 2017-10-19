Трагічний рекорд: Україна стала лідером в Європі за кількістю смертельних ДТП (відео)

За 2016 рік на дорогах загинули чотири тисячі українців, більше тридцяти тисяч отримали травми. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Найбільш часті причини ДТП: перевищення швидкості, порушення правил руху і нетверезі водії. Резонансні аварії на українських дорогах стаються ледь не щомісяця, але винуватці часто залишаються безкарними.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 18 жовтня в центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, в результаті чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумській і врізався в пішоходів.

П'ятеро з них загинули, ще шестеро отримали травми. 20-річну дівчину, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безопасностидорожного руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.