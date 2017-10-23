Сусіди викрадачки немовляти в Києві не вірять у вчинений злочин (відео)

Вона живе в комунальній квартирі з двома маленькими племінниками. Журналісти ТСН знайшли будинок, в якому до затримання жила Даяна Шаль.

Історія, яку вона розповіла правоохоронцям про те, що викраденим дитиною намагалася замінити власну, яку нібито викинула на смітник, - на правду зовсім не схожа.

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Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Оболонському районі Києва була викрадена півторамісячна дівчинка в той час, коли її батько забирав з дитсадка старшу дочку. За допомогою відео з камер спостереження правоохоронці встановили злодійку дитини. Зловмисниця стежила за чоловіком з коляскою, оскільки камери зафіксували її по маршруту руху батька з дитиною. 21 жовтня поліцейські затримали викрадачку та її співмешканця.