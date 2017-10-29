У мережі з'явилося відео "захоплення" військової частини в Одесі: будівельники штовхали військових і рубали дерева

В мережі опубліковано відео нібито захоплення військової частини на Шкільному аеродромі. За інформацією командування Повітряних сил Збройних сил України, невідомі, які представилися представниками торгово-розважального центру CITI CENTER, які сьогодні зробили спробу рейдерського захоплення майна військової частини А3571, зайняли частину військового аеродрому.

На відео видно, як виштовхують військовослужбовця.

Як повідомляв УНІАН, раніше командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що сьогодні вранці в Одесі близько 40 осіб у балаклавах здійснили спробу рейдерського захоплення майна військової частини А3571.

У той же час радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк в ефірі одного з телеканалів заявив, що невідомі – це «звичайні будівельники», які в неділю почали роботи біля військового об'єкта.

Міністерство оборони зараз вивчає ситуацію з приводу «незаконного захоплення» території військового аеродрому, технічної зони військового містечка №10. Відомство буде приймати заходи правового характеру, а також звернеться до суду і відповідних правоохоронних органів з метою відновлення порушених прав на земельну ділянку військового аеродрому «Шкільний».