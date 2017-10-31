В Одесі 11-річна дитина загинула, впавши з дитячої гойдалки

В Одесі сьогодні після падінні з гойдалки у дворі житлового будинку загинула дитина. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ НПУ в Одеській області, до поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі одного з багатоповерхових будинків, розташованих у Київському районі міста, загинув 11-річний хлопчик.

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На місце події прибула слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що хлопчик впав із гойдалки на дитячому майданчику і вдарився головою. Від отриманого удару він помер. За даним фактом проводиться перевірка, на місці працюють слідчі.

Вирішується питання про внесення справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».

Як повідомляв УНІАН, раніше в Харкові рятувальники розпиляли гойдалки, щоб звільнити семирічного хлопчика.