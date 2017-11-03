Слідство назвало нові версії вбивства депутата від БПП на Донбасі

Слідство назвало нові версії вбивства голови фракції "БПП" у Сєвєродонецькій міській раді Луганської області Сергія Самарського. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Луганської області.

"Натепер у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення обставин вчинення злочину. Розглядають всі можливі версії вбивства, а саме політична та журналістська діяльність депутата, особисті неприязні стосунки, вчинення вбивства з хуліганських мотивів, а також діяльність його власної юридичної фірми", - йдеться у повідомленні.

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Стан досудового розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області. Здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства депутата Сєвєродонецької міської ради (ч. 1 ст. 115 КК України).

Як повідомляв УНІАН, Самарського знайшли сьогодні о 00.30 ночі з ознаками насильницької смерті, в нього розбито голову. Точну причину смерті поліція поки не називає, оскільки триває робота судових медиків.

Начальник відділу по зв’язках з громадськістю Головного управління МВС в Луганській області Тетяна Погукай повідомила, що головною версією вбивства Самарського розглядається його політична діяльність.