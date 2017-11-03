"Били тупим предметом по голові": з'явилися нові подробиці вбивства депутата від БПП на Донбасі

Депутата Сєвєродонецької міськради Сергія Самарського, якого знайшли вбитим у ніч на п'ятницю, 3 листопада, били по голові тупим предметом, ударів було кілька. Про це заявив радник глави МВС Іван Варченко, передає 112 Україна.

"Так. Удару було завдано тупим предметом. Йдеться не про один удар", - сказав він. Варченко також додав, що наразі існують три оперативні версії вбивства депутата.

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"Три основні версії зараз прозвучали, які можемо оцінювати як оперативні. Не відкидається, що це було пов'язано з політичною діяльністю Сергія Самарського. Це міг бути розбій, в результаті якого він загинув. Також розглядається версія бізнес-відносин до того, як він почав займатися політичною діяльністю. Жодна з версій не відкидається, але далі вони будуть або підтверджені, або спростовані слідчим шляхом. На користь тієї чи іншої версії будуть з'являтися додаткові аргументи у вигляді конкретних доказів. Основні версії визначаються виключно на основі доказів. Наразі ми можемо говорити тільки про робочі версії", - додав він.

Раніше повідомлялось, що ввечері 2 листопада був убитий голова фракції "Блоку Петра Порошенка" в Сєвєродонецькій міськраді Сергій Самарський.

У поліції заявили, що розглядають кілька версій убивства. Основна – убивство на підґрунті його політичної діяльності.