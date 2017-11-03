У центрі Харкова облили кислотою Lexus депутата облради (фото)
Невідомі пошкодили покриття капота, даху і дверей автомобіля Lexus.
В центрі Харкова в ніч на 2 листопада невідомі зловмисники нанесли пошкодження автомобілю «Lexus». Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.
Невідомі пошкодили покриття капота, даху і дверей автомобіля «Лексус». У поліцію звернувся власник автомобіля. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.
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За інформацією Status Quo, машину облили кислотою, а її власник - депутат Харківської облради від партії «Відродження» Альберт Кононенко.
Як повідомляв УНІАН, увечері 2 листопада був убитий глава фракції "Блоку Петра Порошенко" у Сєвєродонецькій міськраді Сергій Самарський. У поліції заявили, що розглядають кілька версій вбивства. Основна – вбивство на ґрунті його політичної діяльності.