У центрі Харкова облили кислотою Lexus депутата облради (фото)

В центрі Харкова в ніч на 2 листопада невідомі зловмисники нанесли пошкодження автомобілю «Lexus». Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Невідомі пошкодили покриття капота, даху і дверей автомобіля «Лексус». У поліцію звернувся власник автомобіля. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

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За інформацією Status Quo, машину облили кислотою, а її власник - депутат Харківської облради від партії «Відродження» Альберт Кононенко.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 листопада був убитий глава фракції "Блоку Петра Порошенко" у Сєвєродонецькій міськраді Сергій Самарський. У поліції заявили, що розглядають кілька версій вбивства. Основна – вбивство на ґрунті його політичної діяльності.