На Миколаївщині п'яний мисливець випадково вистрелив у 9-річну дівчинку, дитина у комі

В одному з сіл Певомайського району Миколаївської області чоловік, який повертався з полювання, випадково двічі вистрілив з мисливської рушниці у 9-річну дівчинку, дитина перебуває у комі. Як повідомили УНІАН у Первомайському відділі поліції, інцидент стався 4 листопада.

В поліції підкреслюють, що 67-річний чоловік був у стані алкогольного сп’яніння Він повертався з полювання околицею села та біля одного з будинків зустрів групу дітей.

"Діти побачили в нього в руках рушницю та патронташ з патронами на поясі і почали просити порожні гільзи, тож він почав шукати їх по кишенях. В цей час стався випадковий постріл, який влучив в обидва стегна дівчинки, яка була серед групи дітей", - повідомили у поліції.

Читайте такожУ Дніпрі п'ятеро поліцейських були поранені при затриманні квартирних злодіїв

Відповідно до висновку медичного огляду на стан сп’яніння, в крові чоловіка на момент обстеження було 0,85 проміле алкоголю. Затриманий пояснив, що після полювання з іншими мисливцями вживав спиртні напої.

Постраждала дівчинка у тяжкому стані була доставлена до дитячого відділенні міської лікарні, де медики надали їй першу необхідну допомогу. Наразі дитина знаходиться в комі.

Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 КПК України. На місці події ними була вилучена мисливська рушниця, яку направили на дослідження до експертного центру.

Читайте такожУ Хмельницькому сталася перестрілка: поранено п'ятеро осіб

Слідчими Первомайського відділу поліції проводиться розслідування у кримінальному провадженню, розпочатому за ознаками ст.128 Кримінального кодексу України «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження», санкція якої передбачає покарання у вигляді громадських робіт строком від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.

У місцевій прокуратурі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, після чого суд обере йому запобіжний захід.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Харкова невідомі розстріляли іномарку і вбили її водія.