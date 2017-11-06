Втеча зі стріляниною в Дніпрі: двоє поліцейських у тяжкому стані (відео)

У ніч проти неділі грабіжники, щоб втекти, підірвали дві гранати та відстрілювалися просто у під'їзді багатоповерхівки у спальному районі Дніпра.

Поранення отримали п'ятеро правоохоронців, двоє – досі у тяжкому стані. На Дніпропетровщині оголосили план "Перехоплення".

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Усе тіло оперуповноваженого - в осколках гранати. Він разом із колегами був біля дверей, коли кинули боєприпас. Чоловік каже, що це не звичайні домушники, адже квартирні злодії були озброєними до зубів.

У реанімації обласної лікарні залишається і старший сержант, який втратив ногу під час вибуху.

Як відомо, збройний напад стався у ніч з 4 на 5 листопада у Придніпровську (Самарський район). У будинку по вулиці Немировича-Данченка невідомі намагалися пограбувати одну з квартир у багатоповерхівці. Помітивши це, сусіди викликали поліцію та зателефонували родичам власників оселі.

У момент, коли правоохоронці відчиняли двері квартири, зловмисники кинули в них гранати. В результаті збройного нападу четверо поліцейських отримали осколкові поранення. Одному з них довелося ампутувати праву ногу. Також одному патрульному куля влучила в руку. У мерії не виключають, що також запропонують матеріальну компенсацію і йому.