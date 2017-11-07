Поліція про жахливу ДТП у Харкові: водій Volkswagen Touareg виїхав на заборонний сигнал світлофора

В ГУ НП у Харківській області заявили, що другий підозрюваний в ДТП на Сумській, водій Volkswagen Touareg, Геннадій Дронов виїхав на заборонний (жовтий) сигнал світлофора.

Начальник ГУНП України в Харківській області Олег Бех заявив, що Дронов «обґрунтовано має статус підозрюваного».

«Він виїхав на заборонний сигнал світлофору, не переконався в безпеці. На цій підставі підозра була оголошена», - сказав він.

Бех зазначив, що обирати міру запобіжного заходу буде Київський райсуд Харкова, медики встановлять стан Дронова, якщо він не зможе бути присутнім у суді, засідання буде проведене в режимі відеоконференції.

Бех не виключив, що засідання суду з обрання міри запобіжного заходу Дронову може бути призначене на сьогодні, 7 листопада. Він зазначив, що у справі були допитані всі свідки, яких встановили, - більше 30 людей.

Начальник поліції області наголосив, що пасажирка «Фольксвагена» відмовляється від надання свідчень, вона, незважаючи на запрошення, не з'явилася на слідчий експеримент.

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Начальник відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту Олександр Умніков також додав, що Дронов почав рух на заборонний сигнал світлофора.

«Чітко встановлено, що почав рух автомобіль «Фольксваген» на заборонний, «жовтий» сигнал світлофора, що знаходиться у причинному зв’язку з настанням таких наслідків», - сказав він, зазначивши, що висновок був зроблений на підставі відеозапису події.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

20 жовтня суд взяв на два місяці під варту Зайцеву. 6 листопада підозру у скоєнні ДТП оголосили Дронову.