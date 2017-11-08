Прокурор про ДТП у Харкові із Зайцевою: Дронов порушив правила дорожнього руху, винні обоє

У Харкові триває засідання суду щодо обрання запобіжного заходу другому учаснику ДТП на Сумській Геннадію Дронову. Звинувачення вже зробило заяву.

"Результати комплексної експертизи показали, що Дронов порушив правила дорожнього руху. Говорити про те, хто винен більше – той, хто стартував на червоний, чи той, хто поїхав на жовтий – неможливо. Винні обоє. І обоє повинні відповісти за свої дії", – заявив прокурор Максим Блохін, слова якого передає "Сегодня".

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"Підозрюваний за місцем реєстрації не проживає, де живе – невідомо. Щойно дізнався про слідчі дії, почав лікування. Він сховався у лікарні, чим перешкоджав слідству. Водночас, він вільно спілкувався зі ЗМІ та надавав їм неправдиву інформацію", – считат слідчий Ігор Волков.

Як повідомлялося, водій "Туарега" Геннадій Дронов не визнає своєї провини у резонансній аварії в Харкові.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

20 жовтня суд взяв на два місяці під варту підозрювану Зайцеву. 6 листопада підозру у скоєнні ДТП оголосили Дронову.