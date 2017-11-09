78-річного львів’янина на "зебрі" на смерть збила машина
11:07, 09 листопада 2017Інциденти
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Літній чоловік від отриманих травм помер на місці події.
Проводиться дослідча перевірка / фото УНІАН
8 листопада на автодорозі Київ-Чоп водій легковика на смерть збив пішохода. Випадок трапився о 17:37 поблизу с. Красів Миколаївського району, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.
Водій легкового автомобіля Peugeot-307 на пішохідному переході збив 78-річного львів’янина. Літній чоловік від отриманих травм помер на місці події.
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За кермом перебував 45-річний житель смт. Розділ.
Раніше у Львові зіткнулися дві маршрутки.
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