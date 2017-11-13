На Київщині мисливець випадково застрелив людину

13:27, 13 листопада 2017
Інциденти
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Мисливець пояснив, що переплутав людину зі звіром, у нього вилучено мисливську рушницю.

Призначено ряд експертиз / фото УНІАН

У Київській області мисливець випадково застрелив людину. Як повідомляє у Facebook Головне управління Національної поліції у Київській області, трагедія сталась 11 листопада близько 11.00. У с. Красилівка Броварського району 41-річний місцевий житель під час полювання на кукурудзяному полі із зареєстрованої рушниці смертельно ранив киянина, який також полював на звіра.

Чоловік одразу ж повідомив про скоєне в поліцію. На місце прибула слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції. Судово-медичний експерт, оглянувши тіло потерпілого, діагностував смертельне вогнепальне поранення спини.

Мисливець пояснив, що переплутав людину зі звіром. У нього вилучено мисливську рушницю.

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Призначено ряд експертиз. Триває комплекс слідчих дій. Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: #мисливець випадково застрелив людину#мисливець вбив людину