У Києві загорілася багатоповерхівка

У Києві палає багатоповерхівка. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Відзначається, що полум'я охопило квартиру на третьому поверсі будинку на Лісовому проспекті, 15.

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За словами свідків, чоловік, який, швидше за все, є власником квартири, намагається самостійно евакуюватися з балкона.

Причини загоряння та інформація про постраждалих поки відсутні. На місці працюють співробітники ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині під час пожежі в бараку згорів чоловік.