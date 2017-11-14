У Києві загорілася багатоповерхівка
15:02, 14 листопада 2017Інциденти
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За словами свідків, чоловік, який, швидше за все, є власником квартири, намагається самостійно евакуюватися з балкона.
Полум'я охопило квартиру на третьому поверсі будинку / dtp.kiev.ua
У Києві палає багатоповерхівка. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Відзначається, що полум'я охопило квартиру на третьому поверсі будинку на Лісовому проспекті, 15.
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За словами свідків, чоловік, який, швидше за все, є власником квартири, намагається самостійно евакуюватися з балкона.
Причини загоряння та інформація про постраждалих поки відсутні. На місці працюють співробітники ДСНС.
Як повідомляв УНІАН, на Харківщині під час пожежі в бараку згорів чоловік.
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