У Києві сміттєвоз переїхав на смерть чоловіка

У Солом'янському районі міста Києва у одному з дворів житлових будинків сміттєвоз, рухаючись задній ходом, щоб забрати сміття, переїхав чоловіка

Про це повідомляють "Вартові.Еспресо".

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Зі слів водія сміттєвоза, він дійсно бачив чоловіка, що стояв у дворі під деревом. Проте, яким чином він потрапив під колеса, пояснити не може.

Медики, які прибули на місце трагедії, констатували смерть чоловіка. Всі подробиці трагедії буде з'ясовувати слідство.

За даними dtp.kiev.ua, інцидент трапився за адресою Повітрофлотський проспект 21. На вигляд загиблому 30 років.

Зазначається, що аналогічний інцидент трапився рівно тиждень тому, 10 листопада, у Дарницькому районі столиці.