Слизька дорога: у Сумах через ожеледицю сталася масова ДТП (відео)

Троє постраждалих та 4 розбиті автівки – такі наслідки масової аварії, яка сталася близько 7 ранку у Сумах через ожеледицю.

Попередньо - автомобіль "Ниву" винесло на зустрічну смугу. Там він зіткнувся із легковиком, а той наздогнали ще дві машини, йдеться в сюжеті ТСН.

У ДТП постраждали літня подружня пара та 40-річний чоловік. Очевидці розповідають, що потерпілих затисло у понівечених автомобілях, їх довелося визволяти рятувальникам, з різними травмами вони госпіталізувовані до лікарні.

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"Я вже побачив, як на мене "Нива" летіла боком, уже діватись мені нікуди, удар відбувся із "п’ятіркою", її розвернуло на зустрічну на мою смугу", - каже учасник ДТП.

У поліції кажуть, водії не обрали безпечної дистанції, що й призвело до аварії. Власники ж розбитих автівок нарікають на слизьку дорогу. До вранішньої ожеледиці виявилися готовими не всі.

"Наразі йдуть зміни у погодних умовах, показники опускають до позначки мінус, тож, водіям слід бути уважними, концентрувати увагу на дорозі, не відволікатися і дотримуватися безпечної швидкості руху", - повідомляє речник патрульної поліції м.Суми Олег Сологуб.