ДТП у Харкові: дівчину, яка втратила чоловіка і сестру, сьогодні випишуть з лікарні

У Харкові з лікарні сьогодні випишуть ще одну постраждалу в результаті дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Сумській. Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Харкова Геннадій Кернес.

«Оксана – одна з двох сестер, які постраждали в аварії на Сумській 18 жовтня. Спочатку її стан оцінювався лікарями як тяжкий. У дівчини були численні переломи і пошкодження внутрішніх органів. Сьогодні Оксана виписується з лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Дівчині поки не можна вставати, процес відновлення ще не закінчений. Але постійного спостереження лікарів Оксана більше не потребує», - зазначив Кернес.

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Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.