Білоруські прикордонники затримали трьох українців

Білоруські прикордонники повідомляють про затримання трьох українців у районі населеного пункту села Деревна (Столинський район). Як йдеться у повідомленні на сайті Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь, 20 листопада прикордонники затримали трьох порушників кордону.

"Двоє чоловіків і жінка виявилися громадянами України. Іноземці навмисне незаконно вирушили до Білорусі за ягодами", - наголошується в інформації.

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Серед затриманих, згідно з повідомленням, "були й ті, хто раніше притягувався за подібне правопорушення".

"Деяким з них заборонено в'їжджати до Білорусі протягом 5 років", - додали прикордонники.

За даним фактом стосовно одного з порушників розпочато перевірку відповідно до кримінально-процесуального законодавства, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ заявили про затримання українця на адмінкордоні з Кримом.