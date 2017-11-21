Білоруські прикордонники затримали трьох українців
Прикордонники заявляють, що українці незаконно вирушили в Білорусь за ягодами. Деяким з них заборонено в'їжджати в Білорусь протягом 5 років.
Білоруські прикордонники повідомляють про затримання трьох українців у районі населеного пункту села Деревна (Столинський район). Як йдеться у повідомленні на сайті Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь, 20 листопада прикордонники затримали трьох порушників кордону.
"Двоє чоловіків і жінка виявилися громадянами України. Іноземці навмисне незаконно вирушили до Білорусі за ягодами", - наголошується в інформації.
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Серед затриманих, згідно з повідомленням, "були й ті, хто раніше притягувався за подібне правопорушення".
"Деяким з них заборонено в'їжджати до Білорусі протягом 5 років", - додали прикордонники.
За даним фактом стосовно одного з порушників розпочато перевірку відповідно до кримінально-процесуального законодавства, йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у ФСБ заявили про затримання українця на адмінкордоні з Кримом.