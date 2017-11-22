"Авто зім'яло, наче бляшанку": у моторошній ДТП на Дніпропетровщині загинули підлітки (фото, відео)

На Дніпропетровщині внаслідок жахливої ДТП загинули четверо підлітків і ще один парубок із важкими травмами потрапив до лікарні.

Аварія сталася у вівторок, 21 листопада, о 22.15, на трасі Дніпро-Кривий Ріг неподалік повороту до міста Кам'янське, передає ТСН.

"Nissan", в якому перебували діти, вилетів з дороги в кювет та на повній швидкості врізався в дерево. Удар був такої сили, що авто зім'яло, наче бляшанку.

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Дві 16-річні дівчини та двоє юнаків - 16 та 17 років - загинули на місці. Ще одного 17-річного парубка шпиталізували із важкими травмами. Рятувальникам довелося розрізати метал, щоб дістати загиблих.

Причини аварії з'ясовує поліція. Правоохоронці також встановлюють, як неповнолітній опинився за кермом. Уночі на Дніпропетровщині температура опустилася нижче нуля, тож в авто могла бути завелика швидкість для слизької дороги.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах 21 листопада троє людей постраждали та розбиті 4 авто унаслідок масової аварії, яка сталася через ожеледицю.