ЗМІ розповіли подробиці інциденту з українськими літаками у Стамбулі

В аеропорту Стамбула "Ататюрк" через повідомлення про бомбу пасажирів рейсу "Стамбул-Одеса" було евакуйовано до терміналу.

Як повідомляє турецьке видання Milliyet, пошукова перевірка вибухових речовин проводиться одночасно на літаку рейсу "Стамбул-Одеса" та "Стамбул-Київ".

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Повідомлення про бомбу на борту літаку Boeing 737, який мав летіти до Одеси, надійшло до офісу Міжнародних авіаліній України у Стамбулі в момент відльоту літака з аеропорту о 16:30.

Представники української компанії зателефонували представникам турецької влади з проханням зупинити літак через повідомлення про бомбу. Опісля пілот повернув літак у безпечну зону на території аеропорту. Пасажирів було евакуйовано до терміналу, де вони знову пройшли перевірку на безпеку. Сапери також перевірили багаж пасажирів літака.

В той же час, з міркувань безпеки через превентивні заходи було розпочато перевірку ще одного українського літака, який мав летіти до Києва.

Як повідомляв УНІАН, раніше йшлося, що повідомлення про бомбу надійшло стосовно літака "Стамбул-Київ".

Український консул підтримує оперативний зв'язок з представниками Міжнародних авіаліній України та адміністрацією аеропорту "Ататюрк" у Стамбулі у зв'язку з повідомленням про бомбу на борту літака.