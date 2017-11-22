У Києві затримано чеченця, підозрюваного у вбивстві головного редактора російського Forbes

Служба безпеки України затримала іноземця, який підозрюється в участі у вбивстві головного редактора російської версії журналу Forbes Пола Хлєбнікова, повідомив прес-центр відомства.

"У Києві правоохоронці затримали уродженця Чечні, який оголошений в міжнародний розшук за скоєння особливо тяжких злочинів. За інформацією Інтерполу, іноземець брав участь у скоєнні низки замовних вбивств, зокрема головного редактора російського видання Forbes – громадянина США Пола Хлєбнікова та заступника голови – керівника апарату уряду Чеченської Республіки в 2001-2003 роках", – розповіли в СБУ.

За даними спецслужби, після втечі з Росії він перебував в Україні, де у складі злочинного угруповання вимагав гроші у приватних підприємців. Вирішується питання про його екстрадицію в Росію.

За даними ЗМІ, затриманим є Магомед Дукузов 1978 року народження.

Нагадаємо, громадянин США Пол Хлєбніков був застрелений в Москві 9 липня 2004 року. У справі про його вбивство проходили двоє уродженців Чечні – Муса Вахаев і Казбек Дукузов, а також московський нотаріус Фаїл Садретдинов. У травні 2006 року присяжні повністю виправдали їх. Однак Генпрокуратура РФ оскаржила це рішення, і в листопаді 2006 року Верховний суд скасував виправдувальний вирок.

За даними слідства, у журналіста стріляв Казбек Дукузов, Магомед Дукузов, який є його рідним братом, і ще кілька людей «вели» редактора Forbes перед вбивством.