У Дніпрі СБУ затримала бізнесмена при спробі придбати апаратуру для прослуховування з Росії

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України затримали бізнесмена при спробі придбати російський комплекс для прослуховування мереж стільникового зв’язку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні СБУ в Дніпропетровській області, затримання відбулося минулої п’ятниці.

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Зокрема, правоохоронці встановили, що дніпровський комерсант вирішив замовити за 200 тис. дол. у РФ спеціальний комплекс для негласного отримання інформації.

«Ділок планував прослуховувати телефонні розмови державних службовців та конкурентів по бізнесу. Співробітники СБУ задокументували, що доставка комплексу мала відбуватися під контролем спецслужб РФ», - йдеться у повідомленні.

Під час багатоетапної операції оперативники СБУ імітували ввезення в Україну спецапаратури та затримали бізнесмена при спробі його придбання.

У ході санкціонованих обшуків у приміщеннях, які перебувають у власності та користуванні комерсанта, правоохоронці вилучили закамуфльовані під побутові предмети пристрої негласного зняття інформації та комп’ютерну техніку, на якій було встановлено програмне забезпечення, призначене для негласного отримання інформації.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.