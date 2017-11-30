Вибух у суді Нікополя: чоловік кинув гранати після чергового перенесення засідання щодо вбивства його сина

У Нікополі під час судового засідання батько розстріляного у 2016 році чоловіка підірвав дві гранати

Як повідомила в коментарі Еспресо.TV речник Нацполіції у Дніпропетровській області Анна Старчевська, чоловік підірвав гранати після того, як суд вкотре переніс засідання. Сьогодні суд був перенесений у зв'язку з тим, що не з'явився адвокат.

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Батько потерпілого кинув гранати, коли на підозрюваних одягнули кайданки.

Чоловік загинув. Поранення отримали 10 осіб, вони госпіталізовані.

Йдеться про справу про розстріл чоловіка в Нікополі, який стався 10 лютого 2016 року. Тоді у Нікополі невідомі на двох автомобілях Honda та "ВАЗ" заблокували рух автомобіля Geely, в салоні якого знаходилися двоє чоловіків - 25 та 30 років.

Нападники з автомату Калашникова здійснили чергу пострілів по водію та пасажиру автівки, в результаті чого чоловіки загинули. Один із загиблих був сином чоловіка, який підірвав гранати у суді.