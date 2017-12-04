У Миколаєві озброєним грабіжникам на BMW вдалося відірватися від п’яти екіпажів поліції

У Миколаєві поліція розшукує чотирьох зловмисників, які підозрюються у пограбуванні ювелірного магазину. Як повідомляє ГУ Нацполіції в Миколаївській області, пограбування, яке скоїли четверо невідомих, попередньо, із застосуванням автоматичної зброї, сталося сьогодні близько 13:45 в районі Центрального ринку.

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«Зловмисники були одягнені у чорну форму та у балаклави. Побивши вітрини та погрожуючи відвідувачам та персоналу крамниці, злочинці забрали ювелірні прикраси та сервер з записами камер відеоспостереження», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що свідок події покликав на допомогу наряд патрульних поліцейських. На виході з крамниці розбійники натрапили на правоохоронців, які намагалися їх спинити, у відповідь на що злочинці відкрили вогонь у повітря та вчинили спробу втекти на автомобілі BMW.

«Одразу після події було оголошено план «Перехват», автомобіль зловмисників переслідували п’ять екіпажів патрульної поліції, та на Одеській трасі втікачам вдалось відірватися», - розповіли в поліції.

На місце події прибули керівництво ГУНП у Миколаївській області та слідчо-оперативна-група Заводського відділу поліції. З місця події вилучені чотири гільзи, попередньо, від автоматичної зброї.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 15 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, у Білій Церкві невідомий здійснив розбійний напад на ювелірний магазин і застрелив охоронця.