На Дніпропетровщині підпалили іномарку депутата міськради (фото)
17:53, 05 грудня 2017Інциденти
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В місті Кам'янському Дніпропетровської області невідомі підпалили автомобіль Mitsubishi Lancer, який належить депутату міськради.
В результаті події ніхто не постраждав / Событие
У місті Кам’янському Дніпропетровської області невідомі підпалили автомобіль Mitsubishi Lancer, який належить депутату міськради.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в області, подія сталася вдень 4 грудня.
Вогнем пошкоджено моторний відсік та корпус іномарки / Событие
Вогнем пошкоджено моторний відсік та корпус іномарки. Постраждалих немає.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 КК України (навмисне пошкодження майна). Ведеться слідство.
Правоохоронцями ведеться наслідок / Событие
Як повідомляють ЗМІ Кам’янського, мова йде про автомобіль депутата, керівника міської організації «Опозиційний блок» Сергія Павлюка.
Як повідомляв УНІАН, у Росії чоловік підпалив чужий Mercedes і загорівся сам.
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