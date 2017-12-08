На Житомирщині поліція припинила спроби видобутку бурштину: вилучено авто з обладнанням (фото)

На Житомирщині в Олевському районі поліція припинила кілька спроб видобутку бурштину, вилучивши автомобіль та інше обладнання.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, 6 грудня працівники Управління захисту економіки в області під час рейду по місцях можливого незаконного промислу викрили три групи копачів та припинили їх спроби облаштувати нелегальний видобуток сонячного каменю. На місцях вилучено автомобіль, мотопомпи та інше обладнання. Розпочато розслідування.

«Автомобіль «УАЗ» поліцейські помітили та зупинили близько 9.00 у лісовому масиві між селами Хмелівкою та Андріївкою. Під час огляду в авто було виявлено мотопомпу та супутнє приладдя: пожежні рукави, стержні, забірник та інше. Керманича та автівку, а також ще одного учасника події було доставлено до Олевського відділення поліції для з’ясування усіх обставин», - йдеться у повідомленні.

Неподалік поліцейські припинили роботу ще двох мотопомп, які розмивали грунт. Їх власники, помітивши наближення рейдової групи, кинулись врізнобіч, залишивши вартісне обладнання.

Усе виявлене вилучено і також доставлено до відділення поліції.

Нині розпочато кримінальне провадження за ст.15, ч.2 ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються значними сумами штрафів (від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або обмеженням чи позбавленням волі на строк до 3 років.