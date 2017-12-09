У Житомирській області внаслідок аварії загинуло троє людей (фото, відео)

У Житомирській області внаслідок аварії троє людей загинуло, ще троє - госпіталізовані. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Читайте такожНа Житомирщині внаслідок ДТП загинула громадянка Аргентини, її чоловіка госпіталізованоСьогодні, 9 грудня, близько 10.10 на автодорозі Бердичів-Хмільник, поблизу села Любимівки, сталася аварія, у результаті якої загинули двоє людей, а згодом у лікарні помер ще один травмований. Ще троє людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

"Попередньо встановлено, що 55-річний водій легковика "Рено", житель Вінницької області, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням транспортним засобом та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з "Тойотою".

На місці загинула 54-річна дружина водія "Рено" та 27-річний пасажир цього ж авто, житель Бердичева. Ще одного їх попутчика, 38-річного бердичівлянина, госпіталізували до реанімації, але врятувати його життя медикам не вдалося. Він помер",- уточнили УНІАН у поліції.

Водій "Тойоти", 32-річна жителька Бердичівського району, та її 10- річний син отримали травми різного ступеня тяжкості і теж знаходяться у лікарні.

Порушено кримінальне провадження.