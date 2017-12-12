У Мелітополі школярі погрозами змушували шестикласницю платити по 10 гривень на день (відео)

У Мелітополі група учнів організувала цькування 6-класниці в школі та дзвінками додому. Від 11-річної дитини вони вимагали гроші, йдеться в сюжеті ТСН.

Діана Гладкова твердить, що вже півроку живе в постійному стресі, відколи розсварилася зі старшою на два роки подругою. "Ми спочатку просто посварилися – ну, звичайна сварка. Потім вони почали мені дзвонити, погрожувати, що ти винна гроші, почали сварити матом. Боюся, що вони мене можуть зачепити. Можуть сказати: дай гроші, чого ти нам гроші не принесла", - пояснює своє рішення не ходити більше до школи дівчина.

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Мама Діани організувала запис телефонної розмови. Там її дитині в наказовій формі кажуть приносити по 10 гривень щодня протягом тижня та віддавати без жодних запитань відомій їй особі. "Немає грошей – немає тебе", - відповів співрозмовник на питання, що буде у випадку відсутності грошей. Батьки постраждалої дівчини звернулися до батьків дітей, які разом із колишньою подругою влаштували цькування. Дехто з них вибачився, однак не рідні головної винуватиці. "Протягом тижня досі не подзвонили, не вибачилися. Ходять сміються. Кажуть, нашій дитині 13 років, їй нічого не буде за здирництво і погрози", - розповіла мама Анжела Гладкова.

Мати 8-класниці, яку звинувачують у погрозах, зустрічатися відмовилася. Телефоном вона існування конфлікту підтвердила, але запевняє, що це була одноразове непорозуміння. "Діти отримали догану, з ними була проведена бесіда. Але те, що було написано "систематично", "створила банду" та постійно погрожує її родина – ось за це вона відповість", - обіцяє покарати батьків Діани Олена Дівульська.

Про перебільшену увагу до інциденту говорять і в школі. Класний керівник Олександр Стрєлков заявив, що ситуацію владнають усередині навчального закладу. "Буде класна година, на котрій ми обговоримо вже всередині класу, але обговоримо не як здирництво, а як вийти з цієї ситуації з точки зору виховної частини", - пояснив педагог.

Більше тижня тому батьки Діани звернулися до поліції, де прийняли заяву, але слідчий досі навіть не поспілкувався з потерпілою. Дорослі з’ясували, що документ навіть не зареєстровано в реєстрі, а весь цей час перебував на розгляді співробітників ювенальної превенції. Тепер мама дівчинки написала скаргу на бездіяльність працівників поліції, а ситуацію в навчальному закладі мають перевірити також у департаменті освіти. Поки цього не станеться, до школи Діана не ходитиме.