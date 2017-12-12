У центрі Києва через припарковане посеред дороги авто зупинився рух тролейбусів (фото)

13:50, 12 грудня 2017
Інциденти
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У Києві біля Софіївської площі через припарковане посеред дороги авто утворився сильний затор.

Facebook Олена Яхно

У центрі Києва біля Софіївської площі через припаркованепосеред проїжджої частини авто утворилася сильна тиснява. Заблоковано рух тролейбусів, повідомила у своєму Facebook журналіст Олена Яхно.

Facebook Олена Яхно

"На розі Софіївської - транспортний колапс. Якийсь придурок припаркувався посеред проїжджої частини. Тролейбуси не можуть проїхати", - наисала вона.

Нагадаємо, що це вже не перший подібний випадок в цьому районі. Кілька тижнів тому в Києві на перетині вул. Володимирської та Софіївської рух транспорту зупинився через неправильно припаркований автомобіль Lexus.

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Теги: #герой парковки#транспортний колапс