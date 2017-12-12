У центрі Києва через припарковане посеред дороги авто зупинився рух тролейбусів (фото)
13:50, 12 грудня 2017Інциденти
1626 0
У Києві біля Софіївської площі через припарковане посеред дороги авто утворився сильний затор.
На Софіївській площі знову транспортний колапс / Facebook Олена Яхно
У центрі Києва біля Софіївської площі через припаркованепосеред проїжджої частини авто утворилася сильна тиснява. Заблоковано рух тролейбусів, повідомила у своєму Facebook журналіст Олена Яхно.
"Герой паркування" заблокував рух тролейбусів / Facebook Олена Яхно
"На розі Софіївської - транспортний колапс. Якийсь придурок припаркувався посеред проїжджої частини. Тролейбуси не можуть проїхати", - наисала вона.
Нагадаємо, що це вже не перший подібний випадок в цьому районі. Кілька тижнів тому в Києві на перетині вул. Володимирської та Софіївської рух транспорту зупинився через неправильно припаркований автомобіль Lexus.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter