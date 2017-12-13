"Була хворою людиною": з'явилися подробиці про підозрювану у вбивстві власної доньки в Кропивницькому (фото)

Олена Добродій, яка підозрюється у вбивстві 12-річної доньки Каті в Кропивницькому, перебувала на обліку в психоневрологічному диспансері.

Про це розповіли лікарі Кропивницького обласного онкодиспансеру, де жінка працювала анестезіологом, передає "Обозреватель".

"В Олени були проблеми з головним мозком, через що вона отримала другу групу інвалідності. Її довго обстежували, оскільки не могли поставити діагноз, потім протягом півроку вона лікувалася", - повідомили медики.

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Працівники онкодиспансеру кажуть, що трагедія в родині Добродій сталася не на голому місці. "Олена була хворою людиною", - сказали лікарі.

Також медики повідомили, що Олена Добродій звільнилася з онкодиспансеру у вересні нинішнього року.

Як повідомляв УНІАН, 12-річна Катерина Добродій зникла в п'ятницю, 8 грудня. Дівчинка пішла в школу, але навчальний заклад не дійшла. Дівчинку шукали кілька днів. Вчора, 12 грудня, у селі Обознівка Кіровоградського району знайшли її тіло.

У Кропивницького вручать підозру в скоєнні вбивства матері вбитої 12-річної Катерини Добродій. За попередньою версією, вона завдала удару своїй доньці кухонною сокирою.